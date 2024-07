Festina : à l'insu de leur plein gré

En juillet 1998, le Tour de France est le théâtre de l'un des plus gros scandales de dopage sportif. Le 8 juillet, avant même le départ de la Grande Boucle, le soigneur de l'équipe Festina Willy Voet est arrêté par les douaniers français après le passage de la frontière belge. A l'intérieur de sa voiture aux couleurs de Festina, la police va trouver des centaines d'ampoules contenant de l'EPO, des amphétamines, des hormones de croissance et de la testostérone. C'est le premier domino qui tombe, entraînant dans sa chute une équipe, des coureurs et tout un système de dopage organisé et médicalisé à grande échelle. Suite à cette affaire, le CIO et les milieux sportifs décident de créer l'Agence mondiale antidopage (AMA) pour tenter de mettre fin au fléau du dopage qui gangrène le sport de haut de niveau.