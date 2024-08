Une légende nommée Delon

Depuis 1979, date de la création de sa société Alain Delon Diffusion, l'acteur français apprécie la Suisse et s'y sent bien. Le canton de Genève, et plus précisement la commune de Chêne-Bougeries, est devenu son port d'attache officiel dès 1983, époque à laquelle il loue une superbe villa blanche, avec piscine et grand jardin, à la route de Malagnou. Détenteur d'un permis C, obtenu en 1990, il prêtera serment le 14 mars 2000 dans la salle du Grand Conseil pour devenir citoyen genevois et suisse.

J'éprouve une indicible sensation d'apaisement. Alain Delon, L'Illustré, 1999

En 1987, Alain Delon sponsorise et soutient le 6ème Grand prix du Challenge international de Formule 40, une course de catamarans et de trimarans qui se déroule sur le lac Léman. Muni d'un pistolet, c'est lui qui donne le départ de cette compétition de voile. Télé Journal - Publié le 28 août 1987 L'association François-Xavier Bagnoud organise en 1992 un match de football entre l'équipe Suisse et l'équipe Reste du monde pour aider les enfants victimes de la catastrophe de Tchernobyl. Sur la pelouse de Tourbillon, à Sion, Alain Delon donne le coup d'envoi de cette rencontre. Télé Journal - Publié le 30 mai 1992

Résidant à Genève dans la commune de Chêne-Bougeries, Alain Delon est inscrit au consulat général de France de Genève, ce qui lui permet de voter pour l'élection présidentielle française. En 1995, rencontre avec l'acteur dans un bureau de vote, accompagné de sa petite fille Anouchka. Genève Région - Publié le 8 mai 1995 En 2011, le kick-boxeur français Jérôme Le Banner remporte un nouveau titre de champion du monde des supers-lourds lors de son combat face au kick-boxeur croate Stefan Leko. Le public réuni au pavillon des sports de Champel à Genève est composé de nombreuses personnalités, dont le comédien Alain Delon venu soutenir le sportif français. Sport dimanche - Publié le 12 juin 2011

En 2012, l'acteur français Alain Delon est venu en personne sur la Piazza Grande pour recevoir un Léopard d'honneur pour l'ensemble de sa carrière lors de la 65ème édition du Festival international du film de Locarno. La journaliste de la RTS Laurence Mermoud s'est entretenue avec lui en coulisses.

Le Journal - Publié le 4 août 2012

En 1995, Alain Delon a déjà reçu un Ours d'or pour l'ensemble de sa carrière à la Berlinale, le Festival international du film de Berlin. En 2019, il reçoit une Palme d'honneur au Festival de cinéma de Cannes.